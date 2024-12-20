Поджигатель ростовской мэрии покончил с собой в СИЗО после оглашения приговора

Shot сообщил о самоубийстве в СИЗО поджигателя ростовской мэрии

Осужденный поджигатель ростовской мэрии Роман Шведов свел счеты с жизнью в следственном изоляторе после оглашения приговора. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, его тело обнаружили в одиночной камере 18 декабря во время обеденного обхода, примерно через пять часов после оглашения приговора.

Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима по статье о совершении теракта. Его адвокаты подавали апелляции, пытаясь сократить срок, но им отказали.

Речь идет о поступке Шведова в 2022 году. Ночью он бросил баллон с бензином в окно здания администрации Зимовниковского района Ростовской области.

Ранее волонтер Александр Демиденко, который помогал украинским беженцам, покончил с собой в СИЗО Белгорода. Врачи пытались спасти мужчину, но не смогли.

В ноябре прошлого года подсудимый в Брянске пытался покончить с собой прямо в здании суда. Специалисты вовремя оказали ему медицинскую помощь.