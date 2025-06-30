Военный грузовик и легковушка столкнулись в Подмосковье

Baza: два человека погибли в ДТП с военным грузовиком в Подмосковье

Водители легкового автомобиля Volkswagen и военного грузовика КамАЗ не поделили дорогу и в лобовую столкнулись в Наро-Фоминском городском округе Московской области. По данным Telegram-канала Baza , от полученных ран на месте погибли два человека из иномарки.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за невнимательности водителя Volkswagen, который не заметил военный большегруз при выезде на основную дорогу.

Окончательные причины и обстоятельства аварии установят сотрудники дорожной инспекции.

Сегодня же стало известно о смертельной аварии на 32-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. В ДТП погиб водитель автомобиля Nissan, севший за руль без прав.

По предварительным данным, мужчина резко свернул на обочину из-за подрезавшей его машины, но не справился с управлением. Легковушку вынесло на встречную полосу, где она врезалась в тягач DAF. Водитель Nissan погиб на месте от полученных травм.