Военный грузовик и легковушка столкнулись в Подмосковье
Baza: два человека погибли в ДТП с военным грузовиком в Подмосковье
Водители легкового автомобиля Volkswagen и военного грузовика КамАЗ не поделили дорогу и в лобовую столкнулись в Наро-Фоминском городском округе Московской области. По данным Telegram-канала Baza, от полученных ран на месте погибли два человека из иномарки.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за невнимательности водителя Volkswagen, который не заметил военный большегруз при выезде на основную дорогу.
Окончательные причины и обстоятельства аварии установят сотрудники дорожной инспекции.
Сегодня же стало известно о смертельной аварии на 32-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. В ДТП погиб водитель автомобиля Nissan, севший за руль без прав.
По предварительным данным, мужчина резко свернул на обочину из-за подрезавшей его машины, но не справился с управлением. Легковушку вынесло на встречную полосу, где она врезалась в тягач DAF. Водитель Nissan погиб на месте от полученных травм.