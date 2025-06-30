Водитель без прав погиб в ДТП под Челябинском

Вечером 29 июня на 32 километре трассы Челябинск — Новосибирск произошла серьезная авария. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan, не имевший права управления транспортным средством, скончался на месте происшествия. Об этом написал Ura.ru .

По предварительным данным, 38-летний мужчина выехал на обочину, чтобы избежать столкновения с попутным автомобилем, но не справился с управлением. Его машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в тягач DAF с полуприцепом. За рулем грузовика находился 41-летний водитель.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства аварии. На месте ДТП было организовано реверсивное движение.