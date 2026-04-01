Военные нашли место крушения Ан-26 в Крыму

При крушении Ан-26 в Крыму погибли 29 человек

Поисковые группы обнаружили обломки рухнувшего в Крыму транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российское оборонное ведомство.

На месте авиакатастрофы нашли 29 тел.

«По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли», — доложила пресс-служба Минобороны России.

Связь с бортом прервалась около 18:00 по московскому времени во время планового перелета над территорией полуострова. К месту происшествия сразу же направили поисковые и спасательные группы.

В Министерстве обороны России отметили, что «поражающего воздействия по самолету не было».

По предварительной версии, самолет рухнул из-за технической неисправности. Военная комиссия уже расследует ситуацию на месте.