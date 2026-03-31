Связь с Ан-26 потеряли над Крымом, заявили в Минобороны

Минобороны РФ сообщило о потере связи с самолетом Ан-26 над Крымом 31 марта

Экипаж многоцелевого транспортного самолета Ан-26 перестал выходить на связь. Самолет двигался над Крымом, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского оборонного ведомства.

Борт выполнял плановый полет. Связь с ним потеряли еще в 18:00 во вторник, 31 марта.

По данным Министерства обороны, полет проходил в штатном режиме, никаких сообщений о неисправностях от экипажа до момента исчезновения не поступало.

Системы объективного контроля также не зафиксировали огневого или иного поражающего воздействия по самолету.

«Поражающего воздействия по самолету не было», — подчеркнули в ведомстве.

Район, где Ан-26 был замечен в последний раз, уже обследуют с вертолетов. К той же работе привлекли и несколько наземных групп.

На текущий момент данных о местоположении воздушного судна, а также о состоянии экипажа и пассажиров нет.

Сколько человек находились на борту, неизвестно. Ан-26 рассчитан на шесть членов экипажа, он может взять до 38 пассажиров.

