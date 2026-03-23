Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

Проезд для большегрузов по Военно-Грузинской дороге, связывающей Владикавказ и Тбилиси, временно заблокировали. Об этом сообщила пресс-служба ФГКУ «Росгранстрой».

«Вниманию граждан, планирующих пересекать границу через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрывается для большегрузного транспорта», — заявили в ведомстве.

Трасса связывает Владикавказ и Тбилиси через МАПП «Верхний Ларс» и пока является единственным сухопутным коридором между Россией, Грузией и Арменией. Зимой ее периодически закрывают из-за снегопадов и угрозы схода лавин.

Ранее появилась информация, что около сотни российских туристов оказались заблокированы на границе России и Грузии в Верхнем Ларсе из-за лавин. Как отметил в беседе с 360.ru очевидец Сергей, дорогу закрыли на фоне сильного снегопада.