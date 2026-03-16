Российские туристы застряли в Верхнем Ларсе из-за лавин

В Верхнем Ларсе на границе России и Грузии застряли около сотни российских туристов. Причиной стала опасность схода лавин. Очевидцы рассказали 360.ru подробности случившегося.

«Говорят, что на время границу открывали, а потом опять закрыли. Минут 15 назад закрыли проезд», — сообщила туристка Мария.

По словам очевидца Сергея, дорогу закрыли на фоне сильного снегопада.

«Кто успел — проехали», — добавил он.

По данным Life.ru, движение по трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс перекрыли для всех видов транспорта из-за риска лавин. Также закрыли участок Гудаури — Кобив.

