Военная полиция прибыла на территорию академии связи в Петербурге после взрыва | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 00:03 Военная полиция прибыла на территорию академии связи в Петербурге после взрыва Экстренные службы Петербурга продолжают работу на территории военной академии Pixabay

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Экстренные службы продолжают работу на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где ранее произошел взрыв. К месту происшествия проехала машина военной полиции, сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, у академии стоит пожарная спецтехника, территорию вокруг оцепили. Очевидец рассказал, что услышал вечером сирены скорой помощи и увидел реанимобили на территории академии.

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«Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал», — рассказал РИА Новости очевидец.

Причиной взрыва на территории академии на улице Обручевых стала самопроизвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Информация о громком хлопке поступила в дежурную службу около 20:00.