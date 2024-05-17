Стала известна причина взрыва в академии имени Буденного в Петербурге | 360°

Важное 17 мая 2024, 21:49 Стала известна причина взрыва в академии имени Буденного в Петербурге Причиной взрыва в Военной академии в Петербурге стала детонация боеприпаса ВОВ РИА «Новости»

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Причиной взрыва на территории Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых в Санкт-Петербурге стала самопроизвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

В пресс-службе Калининского района города, как написала «Фонтанка», рассказали, что информация о громком хлопке поступила в дежурную службу около 20:00.

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На место происшествия выехали пожарные, полицейские, сотрудники Росгвардии и представители командования Ленинградского военного округа.

«Жертв нет», — отметили в администрации района.

Происшествие находится в зоне ответственности Минобороны и не носит террористического характера, заявил позже губернатор Александр Беглов.

Из-за взрыва пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один пострадавший в реанимации.