Водопроводная вода в Туапсе соответствует нормам

Бойко: вода в Туапсе пригодна для питья, не требует кипячения

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко опроверг распространяющуюся в сети информацию о непригодности водопроводной воды для питья. В своем телеграм-канале он написал, что она соответствует всем нормам.

«Водопроводная вода в Туапсе пригодна для питья и не требует предварительного кипячения», — подчеркнул он.

Недоразумение могло возникнуть из-за памяток на емкостях с водой, установленных в микрорайонах Грознефть, Звездный и селе Кроянском. В них указали, что воду из этих резервуаров рекомендуют кипятить.

Генеральный директор МУП «ЖКХ города Туапсе» Евгений Коротких уточнил, что последние события в городе не повлияли на качество водоснабжения. Он отметил, что вода поступает из заглубленных скважин подруслового водозабора, расположенных выше по течению. Их глубина достигает 30 метров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что пожар на НПЗ в Туапсе потушили.