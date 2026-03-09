Водолазы возобновили поиски трех детей, провалившихся под лед в Звенигороде

В Подмосковье возобновили водолазные работы на месте поиска трех детей, пропавших в субботу. Поиски будут идти, пока не найдут всех, сообщили в пресс-службе центра «Спас Град».

В Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять и не вернулись. Предварительно, ребята хотели поздравить подругу с 8 Марта и устроить встречу на природе.

По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. Последним их заметил местный рыбак. На берегу обнаружили следы и личные вещи — шапку. В связи с этим особое внимание уделяют акватории, спасатели совершают погружения и обследуют дно.

В МЧС и «Спас Граде» подтвердили, что работы продолжаются. Специалисты предполагают, что дети могли провалиться под лед.

«Мы будем работать столько, сколько потребуется. Надеемся только на лучшее и делаем все возможное, чтобы найти ребят живыми», — заявили в «Спас Граде».