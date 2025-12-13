Водолазы уже трое суток ищут пропавшего в Абхазии мужчину

В Сухуме продолжаются поиски 93-летнего мужчины, который пропал во время купания на пляже. Волонтеры водолазной группы помогают спасателям уже почти трое суток. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По предварительным данным, пропавший — бывший председатель Совета министров Абхазии Важа Зарандия. В понедельник он купался в море, но домой не вернулся, а его вещи остались на берегу.

К поискам привлекли МЧС и Минобороны Абхазии, а также местных жителей. Волонтеры выходят в море на лодках и работают водолазы. На данный момент результатов поисков пока нет.

