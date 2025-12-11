Лодка с мигрантами перевернулась в Хорватии, один человек погиб

Лодка с мигрантами перевернулась на реке Сава на востоке Хорватии. Об этом сообщил телеканал HRT со ссылкой на официальные источники.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы около половины шестого утра по местному времени. Командир пожарной охраны города Славонски-Брод Иван Вулета сообщил, что из воды достали тело одного мигранта и еще двоих пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Еще шестерых спасли выше по течению, они держались за лодку. Всех их госпитализировали.

Ранее лодка с беженцами из Мьянмы, принадлежащими к общине рохинджа, утонула у берегов Малайзии. Сотни человек объявили пропавшими без вести.