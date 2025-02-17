Два матроса танкера пропали на Камчатке

В Камчатском крае пропали два матроса с танкера, прибывшего в село Корф для разгрузки горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Министр уточнил, что матросы попытались доплыть до танкера на лодке. Сначала ее было видно с берега по огням, но потом ее стало сносить с курса. Для помощи членам экипажа направили буксир, который подошел к лодке. При этом выяснилось, что людей в ней не было.

«Лодка заведена (холостой ход), горели огни. Спасжилеты в лодке. Три человека были привлечены для поиска матросов по прибрежной линии, безрезультатно», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что поиском матросов занимается сводная группировка, в которую вошли 14 человек. В частности, восемь полицейских, двое спасателей и два сотрудника пограничной заставы. Также задействовали семь единиц техники.

Лебедев напомнил, что при посадке в лодку необходимо сразу надевать спасательные жилеты.

Он также пообещал сообщать, как продвигаются поиски. Сейчас они приостановлены по метеоусловиям, так как из-за метели очень плохая видимость.

В начале года следователи допросили Михаила Пичугина, дрейфовавшего более двух месяцев на лодке в Охотском море, по факту гибели его родственников.