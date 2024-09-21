Водолазы МЧС подняли сотни предметов с затопленной подлодки в Карском море

Водолазы МЧС занимаются обследованием и разминированием подводной лодки, затопленной 32 года назад в Карском море. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подлодка находится на дне залива Степового уже 32 года. По данным пресс-службы, судно является самым опасным в российской Арктике затопленным радиационным объектом.

Специалисты будут в течение месяца выполнять работы на подлодке при низких температурах воздуха и воды, добавили в ведомстве. Глава МЧС Александр Куренков рассказал, что спасатели за продолжат изучать и разминировать затопленные объекты.

«За пять лет почти 126 тысяч взрывоопасных предметов поднято со дна акваторий», — отметил он.

Ранее водолазы обследовали морское дно в районе пляжей Учкуевка и Любимовка в Севастополе. Для изучения МЧС задействовало 19 специалистов, четыре машины и одно плавсредство. Спасатели обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас. Пиротехники уничтожили опасный предмет на месте.