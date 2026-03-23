Водолазов могут привлечь к поискам пропавших подростков в Ульяновске

В Ульяновске водолазов могут привлечь к поискам пропавших на Волге подростков

К поисковым работам двух пропавших на Волге подростков могут привлечь водолазов. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Ульяновской области.

В ведомстве отметили, что глубина реки в том месте доходит до 30 метров.

«Инспекторы ГИМС на судне на воздушной подушке обследовали возможное местонахождение детей», — заявили в МЧС.

Спасатели и следственные органы обследуют участок на реке, откуда в последний раз пеленговали сигнал от подростков. В том месте нет сплоченного льда, он неоднородный и рыхлый.

Также специалисты ведут поиски на берегу, к работе привлекли волонтеров и сотрудников полиции.

О пропаже двух подростков 14 лет на Волге в Ульяновске стало известно ранее 23 марта. По предварительной информации, в ночь на понедельник дети хотели перейти реку, чтобы попасть в Ленинский район из Заволжского, но на правом берегу не появились.