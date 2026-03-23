Поиски пропавших детей на Волге в районе Ульяновска сняли на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за исчезновения двоих подростков в Ульяновске. Также ведомство опубликовало кадры с места их поисков.

По предварительным данным, школьники в ночь на понедельник хотели перейти Волгу, чтобы попасть из Заволжского района в Ленинский, однако на правом берегу их никто не видел.

Вместе со Следственным комитетом работают сотрудники МВД и МЧС, а также органы местного самоуправления и добровольцы. Кроме того, следователи проверяют органы системы профилактики по статье о халатности.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал приметы пропавших. Обоим по 14 лет, они нормального телосложения, в черных куртках и джинсах. Один из них ниже ростом, со светло-русыми волосами и голубыми глазами, другой — темноволосый и кареглазый.