Водителю маршрутки дали 2,5 года за смертельное ДТП под Волгоградом

Суд в Волгоградской области назначил водителю маршрутки, который насмерть сбил девочку-подростка на зебре, 2,5 года колонии-поселения. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Судья также лишил виновника смертельной аварии права управлять автомобилем на 2,5 года. Семье погибшего ребенка осужденный должен выплатить 1,5 миллиона рублей.

ДТП произошло в сентябре 2025 года в городе Волжский. Девятилетняя школьница переходила дорогу на зеленый свет.

В конце января три школьницы попали под колеса автобуса в Чувашии. Водитель-пенсионер из-за погодных условий, не успел вовремя затормозить перед стоп линией, когда светофор загорелся красным.