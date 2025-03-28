Водителя зажало в кабине после падения самосвала в Приморье

Дорожная авария с участием спецтехники произошла в Партизанском районе Приморья. Об этом сообщил « Восток-Медиа » со ссылкой на пресс-службу МинГОЧС.

Согласно данным ведомства, вблизи села Голубовка самосвал не удержался на дороге и опрокинулся. Водителя крупногабаритного транспорта зажало в кабине.

На место были направлены спасатели, которые деблокировали пострадавшего. Мужчине потребовалась госпитализация.