Водителя зажало в кабине после падения самосвала в Приморье
Дорожная авария с участием спецтехники произошла в Партизанском районе Приморья. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу МинГОЧС.
Согласно данным ведомства, вблизи села Голубовка самосвал не удержался на дороге и опрокинулся. Водителя крупногабаритного транспорта зажало в кабине.
На место были направлены спасатели, которые деблокировали пострадавшего. Мужчине потребовалась госпитализация.
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