Водителя самосвала арестовали после смертельной аварии на нижегородской трассе

В Нижегородской области водителя грузового самосвала заключили под стражу после того, как он стал виновником смертельной аварии. Об этом ИА «Время Н» сообщили в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данным следствия, днем 27 июня текущего года мужчина, управляя грузовым самосвалом SHACMAN, при обгоне попутного транспорта пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Суд заключил его под стражу до 26 августа включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.