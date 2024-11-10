Водителя с гранатой в машине задержали на юге Москвы

Источник 360.ru: водителя на юге Москвы задержали из-за найденной гранаты

Фото: РИА «Новости»

Хранившего в салоне автомобиля гранату водителя задержали на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он пояснил, что припаркованный автомобиль с боеприпасом в салоне обнаружили около автовокзала «Красногвардейская».

Владелец транспортного средства объяснить наличие гранаты в салоне автомобиля не смог. Сотрудники полиции забрали его в отдел для выяснения всех обстоятельств.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В минувшую пятницу, 8 октября, в общежитии Курска на улице Гагарина взорвалась граната. Боеприпас в помещение принес в кармане одежды неизвестный. Как рассказал 360.ru один из жильцов, в результате детонации владелец гранаты получил сильные ранения, ему вызвали скорую.

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