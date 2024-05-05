Водителя КамАЗа в Петербурге придавило насмерть собственным грузовиком | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 23:23 Водителя КамАЗа в Петербурге придавило насмерть собственным грузовиком КамАЗ насмерть задавил водителя в Петербурге РИА «Новости»

Читать 360 в

На заводе в Санкт-Петербурге водителя КамАЗа придавило собственным грузовиком, так как мужчина не поставил машину на стояночный тормоз. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 4 мая. На предприятии мужчина решил разгрузить щебень. Он вышел из грузовика, но забыл поставить его на стояночный тормоз. В результате КамАЗ наехал на водителя и задавил насмерть.

Реклама

Тело направили в морг. Сейчас специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром 5 мая в Татарстане произошло ДТП с участием КамАЗа и Mercedes. Грузовики загорелись после столкновения на 824-м километре дороги М-12 «Восток». В результате аварии погиб водитель иномарки 1996 года рождения.