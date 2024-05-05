Водитель иномарки погиб из-за столкновения с КамАЗом в Татарстане | 360°

05 мая 2024, 10:30
Водитель иномарки погиб из-за столкновения с КамАЗом в Татарстане
Грузовик Mercedes врезался в КамАЗ дорожной службы на трассе М-12 в Татарстане
Грузовики Mercedes и КамАЗ загорелись после столкновения на 824-м километре дороги М-12 «Восток» в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.
В результате ДТП погиб водитель иномарки 1996 года рождения. По предварительным данным, Mercedes на большой скорости влетел в грузовик дорожной службы
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«Обстоятельства ДТП выясняются», — подчеркнули в пресс-службе.
Госавтоинспекция МВД также обратилась к водителям и напомнила о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий.
Ранее массовое ДТП произошло в Таганском районе Москвы. Утром у светофора на Нижегородской улице столкнулись сразу три иномарки: Kia, Hyundai и Mercedes. В результате аварии пострадали два человека, одному из них потребовалась госпитализация. По предварительным данным, инициатором аварии был водитель Mercedes, который находился в нетрезвом состоянии. По информации источника, разлива топлива и возгорания не было.
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