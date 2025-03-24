Более 35 человек доставили в больницы после ДТП под Симферополем, двое в тяжелом состоянии

Состояние двух пострадавших в ДТП под Симферополем оценили как тяжелое

После ДТП с участием автобуса под Симферополем в больницы доставили 36 человек, из них 19 оказали амбулаторную помощь, 17 госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Крыма.

«В результате ДТП с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым погибли шесть человек. Еще 36 человек, среди них восемь несовершеннолетних, доставили в медицинские организации», — заявили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что двое госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии.

Утром 24 марта на трассе рейсовый автобус возле аэропорта под Симферополем врезался в стоявший на обочине зерновоз. СК завел уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании небезопасных услуг.

Ранее стало известно, что правоохранители начали обыски на месте крупного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Крыму.