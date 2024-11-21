Больше 15 автобусов направили по маршрутам после ДТП с участием поезда в Щелкове

Администрация Щелкова: 16 поездов отправили по маршрутам после ДТП с поездом

После столкновения электрички и экскаватора на перегоне Щёлково-Соколовская по маршрутам направили 16 автобусов. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация городского округа Щелково.

ЧП произошло около 4:30 утра, электричка сообщением Монино-Москва-Ярославская столкнулась с экскаватором на неохраняемом переезде.

«По маршрутам направили 16 автобусов: Воронок — Соколовская, Щелково-Воронок-Соколовская. На участке Соколовская — Щелково отменили часть маршруток. Пассажиров из Щелкова перенаправят на компенсационные автобусы по маршруту Щелково-Соколовская, далее пересадка на поезд до Москвы», — заявили в пресс-службе.

В МЖД уточняли, что в результате аварии пострадал водитель экскаватора, его отвезли в больницу. Перед столкновением машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать аварии ему не удалось.