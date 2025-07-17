Водители подрались на фоне Кремля в Москве и попали на видео

Двое водителей устроили драку на дороге в центре Москвы и попали на видео. Подробностями потасовки поделился Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, конфликт между водителям BMW и Mercedes произошел рядом с гостиницей «Метрополь» в Театральном проезде. После словесной перепалки на проезжей части мужчины стали драться.
На кадрах было видно, как один водитель повалил другого на дорогу. После этого другой участник движения стал разнимать сцепившихся мужчин. Причины дорожного конфликта не уточнялись.
Похожий случай произошел в Иркутске. В центре города сцепились водители автобусов. В конфликт пришлось вмешаться полицейским, они задержали дебоширов. По словам очевидцев, мужчины подрались из-за разбитого зеркала.
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