Водитель во Владимире специально сбил мотоциклиста и сдался полиции

На одной из заправок Владимира водитель автомобиля во время ссоры специально наехал на мотоцикл и скрылся с места ДТП. Позже мужчина добровольно явился в полицию, сообщили в пресс-службе СК по Владимирской области.

Конфликт между водителем легковушки и мотоциклистом произошел еще 1 июля на Толмачевской улице. У последнего на мотоцикле сидел ребенок.

На видео, которое опубликовали следователи, сначала машина толкнула стоявший мотоцикл. Ребенок слез с него. Оба транспортных средства сделали круг, авто сбило мотоцикл, а его водитель упал на землю.

В СК подчеркнули, что пострадавший получил травмы, повлекшие вред здоровью. Его госпитализировали. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, но вскоре пришел в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста. Автомобиль у него изъяли.

Сотрудники Следкома просмотрели видеозапись происшествия, начали допросы свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

В середине недели в Санкт-Петербурге мотоциклист без экипировки пострадал в ДТП с иномарками.