Мотоциклист без экипировки пострадал в ДТП с иномарками в Петербурге
Мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП на проспекте Стачек в Петербурге. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Как сообщило СМИ, байкер на Yamaha, следуя на высокой скорости без экипировки, столкнулся с автомобилем Lexus, который стоял на дороге. Впоследствии двухколесный транспорт отбросило на другую машину.
Водителю мотоцикла потребовалась госпитализация. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.
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