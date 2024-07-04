Мотоциклист без экипировки пострадал в ДТП с иномарками в Петербурге

Мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП на проспекте Стачек в Петербурге. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Как сообщило СМИ, байкер на Yamaha, следуя на высокой скорости без экипировки, столкнулся с автомобилем Lexus, который стоял на дороге. Впоследствии двухколесный транспорт отбросило на другую машину.

Водителю мотоцикла потребовалась госпитализация. Медики оценивают состояние пациента как тяжелое.

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