Водитель влетел в пешеходный переход в Уссурийске

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser попытался въехать в подземный пешеходный переход в Уссурийске. Об этом сообщили 360.ru очевидцы происшествия.

«Водитель автомобиля решил проехать через подземный переход, но не подумал, что может застрять», — написали в местном Telegram-канале.

Что привело к аварии, неизвестно. О пострадавших также не сообщается. Управление МВД по Приморскому краю пока не комментировало происшествие.

Ранее водитель сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе в Дмитрове. Очевидец происшествия предположил, что виновник ДТП не увидел пострадавшего за ехавшей в соседней полосе маршруткой. Сбитый мужчина, предположительно, получил сотрясение мозга. Врачи прибыли на место происшествия уже через три минуты.