Юный водитель без прав протаранил фонарный столб и велопарковку в Тюмени

Тюменские правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, предполагаемым виновником которого стал 19-летний водитель без прав. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

По информации ведомства, юноша за рулем ВАЗ-2114, следуя на высокой скорости, столкнулся с препятствиями. Он сбил фонарный столб, протаранил велосипедную парковку и вырвал лавку, рассказали очевидцы.

Автомобилисту потребовалась медицинская помощь. Сведения о других пострадавших не поступали. Проводится проверка.