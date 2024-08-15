Юный водитель без прав протаранил фонарный столб и велопарковку в Тюмени
Тюменские правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, предполагаемым виновником которого стал 19-летний водитель без прав. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
По информации ведомства, юноша за рулем ВАЗ-2114, следуя на высокой скорости, столкнулся с препятствиями. Он сбил фонарный столб, протаранил велосипедную парковку и вырвал лавку, рассказали очевидцы.
Автомобилисту потребовалась медицинская помощь. Сведения о других пострадавших не поступали. Проводится проверка.
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