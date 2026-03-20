На трассе в Приморском крае из-за снегопада в массовое ДТП попали 25 машин

На трассе Хабаровск — Владивосток в районе Уссурийска участниками ДТП стали 25 автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС по Приморью сообщило РИА «Новости» .

«Пострадал один человек, погибших нет», — подчеркнули в ведомстве.

Для обогрева людей на место ДТП прибыл подвижный пункт обогрева.

Пресс-служба прокуратуры Приморского края уточнила, что массовая авария произошла днем 20 марта на 679-м километре трассы. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего. Также оно проверит соблюдение требований к содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество противоледной обработки.

В подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» добавили, что на Приморье 20 марта обрушились мощные снегопады. На расчистку трасс направили 14 комбинированных дорожных машин, три трактора, три погрузчика и автогрейдер.

«Дорожные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам региона», — подчеркнули в учреждении.

