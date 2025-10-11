Водитель в Дагестане выстрелил в обидчика из-за обмана

Продажа автомобиля в Дагестане закончилась стрельбой из-за обмана при продаже. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В Махачкале местный житель приобрел Toyota Camry у земляка, при условии что машина не бывала в авариях и на покраске. Но позднее он выяснил, что в ДТП автомобиль все-таки попадал.

Стороны договорились, что продавец обязуется вернуть часть денег за авто, но потом он перестал отвечать на звонки и сообщения.

Раздосадованный покупатель выследил его, достал пистолет и выстрелил в ногу. Мужчины также успели подраться, но прибывшие на место полицейские разняли их.

Ранее конфликт в дагестанском селе Унцукуль также закончился стрельбой прямо у больницы, всего пострадали три человека. Следственный комитет по региону завел уголовное дело.