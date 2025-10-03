В Дагестане возбудили дело по факту стрельбы в селе Унцукуль

Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту стрельбы в селе Унцукуль. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства .

По данным следствия, вечером 2 октября несколько местных жителей во время ссоры выстрелили в 26-летнего односельчанина, а затем скрылись. Позже они появились у больницы, куда доставили раненого, и там вновь открыли огонь — в итоге пострадал сам потерпевший и еще двое мужчин, которые помогали его транспортировать. У всех троих врачи зафиксировали огнестрельные ранения разной степени тяжести.

Одного из нападавших уже нашли — сейчас он находится в больнице, с ним проведут следственные действия, когда позволит здоровье. Других участников конфликта разыскивают.

Ранее перестрелка в дагестанском селе Унцукуль попала на видео.