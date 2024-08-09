Водитель в никабе расстрелял дагестанских полицейских при проверке документов

МВД объявило в розыск мужчину, обстрелявшего полицейских в Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Водитель в Дагестане обстрелял полицейских при проверке документов. Двое правоохранителей попали в больницы с ранениями. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, злоумышленник одет в никаб.

Подозреваемый — 41-летний уроженец села Новая жизнь. Инспекторы остановили его на трассе Хасавюрт-Тлох для проверки документов на легковушку Lada. Но мужчине это не понравилось.

«Подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия, по сотрудникам, несущим службу», — сообщили в МВД.

Мужчина передвигается в женской широкой одежде темных тонов, перчатках и головном уборе, закрывающем все лицо, кроме глаз.

Это уже не первый случай стрельбы по полицейским в Дагестане. Ранее в Махачкале террористы напали на пост ДПС на улице Ермошкина. При обстреле погиб один полицейский, шестерых правоохранителей ранили.

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