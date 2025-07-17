Водитель улетел на «шестерке» в Оку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель на «шестерке» улетел в Оку, снимая ролик в TikTok

В Нижнем Новгороде водитель улетел в Оку в момент съемки ролика в TikTok. Дрифтил на «шестерке» и не вписался в поворот, сообщил он 360.ru.

«Мы снимали TikTok, но, видимо, неудачно», — признался водитель отечественного авто.

По его словам, случившееся никому не испортило настроение, никто ничего не успел понять.

«Секунда при полете, не знаю был ли это испуг», — сказал водитель.

Когда машина перевернулась и упала в воду, ее дверь неожиданно очень легко открылась.

«Все отлично, дверь „шестерки“ в обычном состоянии так легко не открывается, как после пируэта», — добавил водитель.

Он заявил, что на следующей неделе собирается повторить дрифт, так как нужно доснять видео.

Ранее несовершеннолетнего жителя Химок без водительских прав задержали за дрифт.

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