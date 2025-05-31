Несовершеннолетнего жителя Химок без водительских прав задержали за дрифт

В Химках несовершеннолетний дрифтер устроил гонки на парковке торгового центра, его привлекли к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что около 21:30 в пятницу, 30 мая, наряд дорожно-патрульной службы получил сообщение о нарушении ПДД на парковке торгового центра на Ленинградском шоссе.

По прибытию на место правоохранители увидели легковой автомобиль, водитель которого устроил дрифт и проигнорировал требования полицейского об остановке и продолжил движение, после чего началось его преследование.

Нарушитель и пассажиры ехали по полосе для общественного транспорта, затем остановились и сбежали из машины, которая в результате столкнулась с дорожным знаком.

Водителя задержали, им оказался 17-летний местный житель, устроивший покатушки на автомобиле каршеринга. Полицейские начали проверку по факту ЧП.

Ранее мотоциклист насмерть сбил пешехода в Раменках.