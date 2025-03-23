Водитель такси пострадал в ДТП в деревне Ларево

Источник 360.ru: такси попало в ДТП в деревне Ларево, есть пострадавший

Автомобильная авария с участием такси произошла на Зименковской улице в деревне Ларево. Об этом 360.ru сообщил источник.

Таксист пострадал, его осматривают медики. Место происшествия огородили. Перекрыта одна полоса движения.

Причина ДТП пока неизвестна. На месте работают спецслужбы.

Ранее две легковушки попали в аварию с автобусом на юго-западе Москвы. Пострадали минимум две человека, водителя с множественными травмами забрали в больницу, у девушки диагностировали перелом ноги.