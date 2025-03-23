Водитель такси пострадал в ДТП в деревне Ларево

Автомобильная авария с участием такси произошла на Зименковской улице в деревне Ларево. Об этом 360.ru сообщил источник.
Таксист пострадал, его осматривают медики. Место происшествия огородили. Перекрыта одна полоса движения.
Причина ДТП пока неизвестна. На месте работают спецслужбы.
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