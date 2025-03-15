Две легковушки попали в аварию с автобусом на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: в Южном Бутове два автомобиля и автобус попали в аварию

Вечером 15 марта на юго-западе Москвы произошла авария с двумя легковыми автомобилями и автобусом. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось по Большой Бутовской улице в Южном Бутове, столкнулись Volvo XC-90, Volkswagen Polo и автобус.

По данным источника, водителя Volvo с множественными травмами забрали в больницу прибывшие на место аварии медики.

У управлявшей второй машиной девушки врачи предварительно диагностировали перелом ноги. Пострадавшую также госпитализировали.

Пассажиры автобуса самостоятельно покинули салон. Всего в общественном транспорте находились 10 человек.

На месте аварии произошел разлив топлива, информация по пострадавшим и обстоятельствам ДТП уточняется. Туда прибыли экстренные службы.

Днем ранее смертельное ДТП с участием трех машин произошло на севере Москвы. Столкнулись машина такси Chery, грузовик Scania и Volkswagen Polo. В Polo скончался один человек, в такси девушка получила травмы, ее отвезли в больницу.