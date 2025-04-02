Водитель снегохода пострадал при столкновении с препятствием в ЯНАО
Дорожная авария с участием снегохода произошла в поселке Харп (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, водитель «Бурана» не справился с управлением, из-за чего транспорт столкнулся с препятствием и перевернулся.
Предполагаемый виновник ДТП получил травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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