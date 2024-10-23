Водитель сбил школьницу на зебре в Нижнем Новгороде и скрылся
Правоохранители разыскивают автомобилиста, который устроил ДТП на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, неизвестный, управляя машиной, сбил 12-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть по зебре на разрешающий сигнал светофора.
Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя-нарушителя.
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