Водитель сбил лося на трассе в Казани

Водитель сбил лося на трассе М12 в Республике Татарстан. Участниками происшествия, предположительно, стали шесть машин, сообщил источник 360.ru.

По словам очевидцев, ДТП произошло в 167 километрах от Казани. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

После аварии на правой стороне трассы автомобильное движение затруднено. О состоянии водителя и животного ничего неизвестно. Официальной информации по ДТП пока не поступало.

Похожее происшествие ранее произошло на территории Ханты-Мансийского района. На трассе Горноправдинск водитель легковушки столкнулся с крупным лосем, двигавшимся по автодороге. В результате ДТП животное погибло на месте, машина получила серьезные повреждения.