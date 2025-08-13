Водитель из ХМАО сбил лося на высокой скорости

Утром 13 августа на территории Ханты-Мансийского района трагически завершилась встреча автомобиля с лосем. Инцидент произошел на трассе Горноправдинск, где транспортное средство столкнулось с крупным животным, двигавшимся по автодороге, написал сайт muksun.fm.
В результате ДТП зверь погиб на месте, машина получила серьезные повреждения.
Издание разместило кадры с места трагедии, подтверждающие серьезность повреждений транспортного средства. Тем не менее, автолюбитель остался цел и невредим, информация была официально подтверждена Госавтоинспекцией.
