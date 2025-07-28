Водитель с топором напал на мужчину на севере Петербурга

На севере Санкт-Петербурга конфликт между водителями перерос в драку с использованием топора. Об этом сообщило издание 78.ru .

На проспекте Авиаконструкторов двое автолюбителей выясняли отношения, но в какой-то момент один из водителей подбежал к машине оппонента и нанес топором несколько ударов по авто, разбив стекла. После этого подошел к владельцу автомобиля и стал угрожать ему. Очевидцы попытались остановить драку.

Позже в пресс-службе МВД сообщили, что водителей уже задержали и доставили в отделение. Будет разбираться дело о мелком хулиганстве.

Ранее в Нижнем Новгороде двое пьяных водителей напали на полицейских. Против них уже возбудили уголовные дела по статье о насилии в отношении представителей власти.