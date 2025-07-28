Водитель с топором напал на мужчину на севере Петербурга

На севере Санкт-Петербурга конфликт между водителями перерос в драку с использованием топора. Об этом сообщило издание 78.ru.
На проспекте Авиаконструкторов двое автолюбителей выясняли отношения, но в какой-то момент один из водителей подбежал к машине оппонента и нанес топором несколько ударов по авто, разбив стекла. После этого подошел к владельцу автомобиля и стал угрожать ему. Очевидцы попытались остановить драку.
Позже в пресс-службе МВД сообщили, что водителей уже задержали и доставили в отделение. Будет разбираться дело о мелком хулиганстве.
Ранее в Нижнем Новгороде двое пьяных водителей напали на полицейских. Против них уже возбудили уголовные дела по статье о насилии в отношении представителей власти.
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