Двух пьяных водителей задержали за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против двоих жителей Арзамаса, которые устроили драку с сотрудниками ГИБДД. Один из нарушителей пытался скрыться от стражей правопорядка, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Нижегородской области.
По данным ведомства, во время задержания приятели пьяного водителя автомобиль Kia Cerato начали сопротивление, вступив в конфликт с полицией. После разбирательства возбуждены уголовные дела по статье «Насилие в отношении представителей власти».
Теперь обвиняемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф до 200 тысяч рублей. Фигуранты уже признали вину в инкриминируемом преступлении.
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