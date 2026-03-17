Водитель предстанет перед судом в Пензе по делу о ДТП с гибелью пенсионера

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Пензе. Перед судом предстанет 24-летний местный житель, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные надзорного ведомства.

Авария произошла в апреле 2025 года на проспекте Строителей. Молодой человек, управлявший автомобилем AUDI A8, значительно превысил допустимую скорость. Он не успел среагировать на маневр другого участника движения и столкнулся с KIA RIO, а затем выехал на прилегающую территорию, где врезался в четыре припаркованные машины.

Жертвой ДТП стал 71-летний водитель второй иномарки. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.