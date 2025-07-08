Водитель погиб, трое пассажиров пострадали в ДТП под Омском

УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области

Смертельное ДТП произошло в Ленинском округе Омской области. Об этом сообщили в  пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

По предварительным данным, ночью водитель Skoda, двигаясь по улице 6-й Станционной в районе дома № 75, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, ударилась о забор частного дома, врезалась в хозяйственную постройку и перевернулась.

«Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.

УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
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УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
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Ранее в Энгельсе пьяный водитель за рулем ВАЗ-2110 влетел в трех пешеходов, которые стояли на тротуаре. От полученных травм скончалась несовершеннолетняя девушка. Виновника аварии задержали.

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