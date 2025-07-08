Водитель погиб, трое пассажиров пострадали в ДТП под Омском

Смертельное ДТП произошло в Ленинском округе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

По предварительным данным, ночью водитель Skoda, двигаясь по улице 6-й Станционной в районе дома № 75, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, ударилась о забор частного дома, врезалась в хозяйственную постройку и перевернулась.

«Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.