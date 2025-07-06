В Энгельсе пьяный водитель въехал в пешеходов, погиб подросток

В воскресенье, 6 июля, в Энгельсе пьяный водитель за рулем ВАЗ 2110 влетел в трех пешеходов, которые стояли на тротуаре. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по Саратовской области.

ЧП произошло на пересечении улиц Краснознаменной и Мира. От полученных травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте.

Виновника случившегося задержали. Им оказался 30-летний мужчина. Против него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения.

Ранее стало известно, что девочку насмерть придавило стеной после ДТП в Дагестане. В Тарумовском районе автомобиль врезался в частный дом, после чего часть строения упала на четырехлетнего ребенка.