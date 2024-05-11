Водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 16:42 Водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани В ДТП на Кубани погиб 14-летний подросток, управлявший иномаркой РИА «Новости»

Читать 360 в

В Краснодарском крае 14-летний подросток попал в смертельную аварию с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло на 24-м километре автомобильной дороги Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк в субботу, 11 мая.

Реклама

Правоохранители установили, что 14-летний водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии несовершеннолетний житель станицы Новомышастовской скончался до приезда бригады медиков.

На месте работает следственная группа, правоохранители установят причины и обстоятельства смертельной аварии.

В четверг, 9 мая, смертельная авария произошла в Тюменской области. Автомобиль Toyota врезался в дерево на участке трассы Кулаково — Каменка в Тюменском районе, погиб 38-летний член волонтерской организации.