Водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани | 360°

11 мая 2024, 16:42
Водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани
В ДТП на Кубани погиб 14-летний подросток, управлявший иномаркой
В Краснодарском крае 14-летний подросток попал в смертельную аварию с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
ДТП произошло на 24-м километре автомобильной дороги Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк в субботу, 11 мая.
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Правоохранители установили, что 14-летний водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии несовершеннолетний житель станицы Новомышастовской скончался до приезда бригады медиков.
На месте работает следственная группа, правоохранители установят причины и обстоятельства смертельной аварии.
В четверг, 9 мая, смертельная авария произошла в Тюменской области. Автомобиль Toyota врезался в дерево на участке трассы Кулаково — Каменка в Тюменском районе, погиб 38-летний член волонтерской организации.
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