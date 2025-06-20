Водитель плохо себя почувствовал и снес семь машин в Химках

Массовое ДТП произошло во дворе жилых домов в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла около 11:59 рядом с многоквартирным домом на улице Горшина. По версии следствия, мужчине 1977 года рождения стало плохо. Из-за этого водитель иномарки не справился с управлением и наехал на семь припаркованных машин.
В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее массовая авария с участием спецтехники произошла в Новокузнецке Кемеровской области. Водитель бетономешалки Howo врезался в грузовик JAC. После этого деталь от большегруза повредила кузов автомобиля Cadillac, а затем спецтехника врезалась в иномарку и перевернулась.
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