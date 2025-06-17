Водитель бетономешалки пострадал в массовой аварии в Кузбассе

Массовая авария с участием спецтехники произошла в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на ГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, водитель бетономешалки марки Howo столкнулся с грузовиком JAC, движущимся навстречу. В результате ДТП деталь от большегруза повредила кузов автомобиля Cadillac, следовавшего в попутном направлении. Затем спецтехника врезалась в иномарку и перевернулась.

Травмы получил 23-летний водитель Howo. Права на управление грузовым транспортом он не имел. Проводится проверка.